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четверг, 02 декабря 2021 18:12

В киевском метро девушка попала под поезд: движение по "синей" ветке ограничили (обновлено 18:40)

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В столичном метро на станции "Дворец Украина" пассажир попала под поезд.

Движение по "синей" ветке временно ограничили, сообщила в четверг пресс-служба Киевского метрополитена.

"Движение поездов ограничено станциями "Героев Днепра" - "Олимпийская" и "Васильковская" - "Теремки". Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

 

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Девушка выжила.

В 18:40 метрополитен возобновил работу в обычном режиме.

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16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

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