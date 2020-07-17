В Киевской области усиливают карантин: что нельзя

В Киевской области усиливают карантин. Фото: pixabay.com

В Киевской области с пятницы, 17 июля, усиливают некоторые карантинные ограничения.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевской ОГА.

Отныне в области ограничено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения или менее одного человека на 5 кв/м площади здания.

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Также ограничено время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности - с 23:00 и до 7:00.

Кроме этого, обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер при перевозке пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

Киеву грозит полуторагодовой карантин из-за стабильно большого количества ежедневных случаев коронавируса. Об этом недавно заявил руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. Говорит, в Киеве стабильно высокие показатели заболеваемости. И ни о каком послаблении речь не идет. При таких показателях на адаптивном карантине можем быть до конца 2021 года.