В Киевской области усиливают карантин: что нельзя

В Киевской области с пятницы, 17 июля, усиливают некоторые карантинные ограничения.
Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевской ОГА.
Отныне в области ограничено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения или менее одного человека на 5 кв/м площади здания.
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Также ограничено время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности - с 23:00 и до 7:00.
Кроме этого, обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер при перевозке пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.
Киеву грозит полуторагодовой карантин из-за стабильно большого количества ежедневных случаев коронавируса.
Об этом недавно заявил руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. Говорит, в Киеве стабильно высокие показатели заболеваемости. И ни о каком послаблении речь не идет. При таких показателях на адаптивном карантине можем быть до конца 2021 года.
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