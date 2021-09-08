В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева

В Боярке Киевской области неизвестные разрисовали билборды бывшего "регионала", владельца антиукраинского телеканала "Наш" Евгения Мураева.

Жители города считают, что такие действия являются правильными, пишет "Патриот Донбасса".

На кадрах видно, что активисты закрасили черным нижнюю часть лица Мураева.

На другом рекламном носителе неизвестные оставили гневные надписи.

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Такие билборды стали появляться по всей Украине недавно. Кроме лица Евгения Мураева, на них есть логотип телеканала "Наш" и надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

3 сентября на Доме профсоюзов в Киеве появился аналогичный рекламный носитель. Правда, значительно больших размеров. Баннер Мураева не провисел и суток. Сняли вывеску по просьбе полиции, чтобы не провоцировать конфликты с активистами. На ее месте должна была быть социальная реклама.