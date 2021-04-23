В Киевской области открывают кафе и рестораны

В Белой Церкви Киевской области позволили работу заведениям общественного питания.
Работать кафе и рестораны смогу с 24 апреля, пишет "Крокус".
Обслуживание посетителей позволили при условии соблюдения карантинных правил.
В то же время в учреждениях нельзя проводить праздничные и развлекательные мероприятия. Под запретом дискотеки и банкеты. Стихийная торговля в регионе тоже запрещена, школьники учатся дистанционно.
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Правила для работы кафе и ресторанов следующие:
- на входах должны обустроить сбор для утилизации использованных средств индивидуальной защиты;
- допуск к работе персонала осуществляется при условии использования ими средств индивидуальной защиты;
- обслуживание посетителей разрешается при условии использования ими одетых средств индивидуальной защиты;
- на входе в помещение заведения общественного питания должны быть оборудованы места для дезинфекции рук антисептиками;
- столики в заведениях общественного питания должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 м, при условии размещения за ними не более двух человек за столиком.
5 апреля в Киеве усилили карантин. Строгие запреты продлили как минимум до 30 апреля апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта.
С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.
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