В Киевской области открывают кафе и рестораны

Кафе и рестораны в Белой Церкви отрывают несмотря на карантин. Фото: pixabay.com

В Белой Церкви Киевской области позволили работу заведениям общественного питания.

Работать кафе и рестораны смогу с 24 апреля, пишет "Крокус".

Обслуживание посетителей позволили при условии соблюдения карантинных правил.

В то же время в учреждениях нельзя проводить праздничные и развлекательные мероприятия. Под запретом дискотеки и банкеты. Стихийная торговля в регионе тоже запрещена, школьники учатся дистанционно.

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Правила для работы кафе и ресторанов следующие:

- на входах должны обустроить сбор для утилизации использованных средств индивидуальной защиты;

- допуск к работе персонала осуществляется при условии использования ими средств индивидуальной защиты;

- обслуживание посетителей разрешается при условии использования ими одетых средств индивидуальной защиты;

- на входе в помещение заведения общественного питания должны быть оборудованы места для дезинфекции рук антисептиками;

- столики в заведениях общественного питания должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 м, при условии размещения за ними не более двух человек за столиком.

5 апреля в Киеве усилили карантин. Строгие запреты продлили как минимум до 30 апреля апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта. С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.