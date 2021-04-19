В Киеве зарезали мужчину: первые подробности

В Киеве на ул. Сулеймана Стальского, 28-Б убили мужчину. Трагедия произошла 19 апреля.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Убили мужчину 1958 года рождения", - говорится в посте.

Отмечается, погибшему нанесли смертельный удар в шею, медики по приезду лишь констатировали смерть. На месте убийства работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело отбросило на 30 м, слетела обувь: водитель на зебре "смела" пешехода

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на Лесном проспекте. Им оказался 27-летний иностранец, знакомый потерпевшего. Мужчину взяли в аэропорту "Борисполь". Убийство произошло 17 апреля. Тело 25-летнего мужчины нашли возле цветочного киоска, где погибший работал продавцом.