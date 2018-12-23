В Киеве заработали легендарные часы

Часы на Доме профсоюзов возобновили работу. Фото: enki.ua

На столичном Доме профсоюзов возобновили работу главные часы Украины.

Часы работает пока в тестовом режиме. Бесперебойно восстановленный указатель заработает через неделю. Об этом сообщает ТСН.

Новое табло больше предыдущего и к тому же циклическое; раньше там играла музыка из песни "Як тебе не любити, Києве мій".

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В ночь на 19 февраля 2014 года во время самых принципиальных противостояний на Майдане силовики подожгли Дом профсоюзов. Внутри заживо сгорели люди.