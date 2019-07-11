В Киеве запустят новый речной маршрут

Между Почтовой площадью и Оболонью будет курсировать теплоход. Фото: y-m.com.ua

В Киеве планируют запустить новый маршрут речного сообщения между Почтовой площадью и Оболонью.

"Мы давно рассматривали этот проект, и сейчас в процессе реализации. Обустраиваем зону на Оболонской набережной, которая будет иметь всю необходимую для нас инфраструктуру. Высадку пассажиров будут осуществлять на территории суперсовременного и красивого парка "Наталка". Теперь наши клиенты смогут отправиться с Почтовой площади на Оболонь, прогуляться там, а потом вернуться на Подол. в свою очередь жители Оболони получат возможность отправиться на теплоходе на Почтовую площадь, чтобы отдохнуть на Подоле, зайти в здание Речного вокзала, где сейчас проходят выставки с Исключить искусства, и, конечно, полакомиться всевозможными вкусностями на гастрономическом фестивале "Бухта", - говорит Павел Поликанов, руководитель направления пассажирских перевозок Киевского речного порта, пишет espreso.

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Сейчас проект находится в процессе реализации. Новый маршрут с регулярными рейсами планируют запустить в конце июля.

В сети появились фото здания Киевского речного вокзала изнутри. Как всегда, окрашенные фасады из известняка акриловыми красками, на кровле бассейны воды, текущей внутрь. Свободного доступа нет. Фотографировать позволила охрана.