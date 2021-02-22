В Киеве заминировали автомобиль

В Киеве на дороге обнаружили заминированную машину. Фото: dtp.kiev.ua

В понедельник, 22 февраля, на ул. Якуба Колоса, 18 в Киеве обнаружили взрывчатку в автомобиле.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Отмечается, что на место прибыли взрывотехники и сотрудники соответствующих служб.

Кому принадлежит автомобиль, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с психическими расстройствами "заминировал" газопровод

В Днепровском районе Киева сотрудники станции технического обслуживания во время осмотра автомобиля обнаружили гранату РГД-5. По словам 39-летнего владельца автомобиля, который подрабатывает в службе такси, на ночь он оставил авто на улице, а когда утром подошел и увидел подозрительный провод из-под колеса, решил обратиться за помощью к специалистам.