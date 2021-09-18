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воскресенье, 19 сентября 2021 19:15

В Киеве заметили огромного кита
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В Киеве на территории ВДНГ появилась 12-метровая медиа-скульптура "Киевский Кит". Открыли ее в четверг, 16 сентября.

Об этом сообщили в Facebook объекта.

Фото: Александр Синица, УНИАН

Инсталляция имеет металлический каркас и обустроена панелями, изготовленными из переработанного пластика. Интерактивное освещения скульптуры, подключено к экосистеме города по мониторингу состояния загрязнения воздуха и воды. Количество осадков, качество воздуха и времена года в столице будут определять окраску скульптуры.

Пластик на кита собирали полгода.

"Активисты участвовали в очистке скверов, парков, рек Лыбидь и Днепр. Также к проекту присоединились ученики 25 киевских школ", - говорится в сообщении

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Медиа-скульптура "Киевский Кит" стала крупнейшей скульптурой в Украине, созданной из переработанного пластика и первой интерактивной скульптурой, которая будет изображать окружающие экологическое состояние города. Автор арт-объекта - художник, основатель социальных и культурных проектов Валерий Коршунов.

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