Поступило анонимное сообщение о заминировании.
1 ноября, в Киеве закрыли станции метро "Крещатик" и "Театральная", сообщает пресс служба "Киевского метрополитена".
В подземке не работают вход, выход и переходы на другие станции. Информацию об открытии станций опубликуют на странице киевского метро в Facebook после завершения проверки.
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Через увеличением пассажиропотока станции метро "Арсенальная" закрыта на вход. Эскалаторы работают на подъем, чтобы избежать давки и травм на платформе. На выход станция работает в обычном режиме.
Внедрение единого электронного билета перенесли на конец 2020 года.
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