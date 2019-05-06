В Киеве закроют смотровую площадку

Смотровую площадку закроют до 24 мая. Фото: Facebook / Артем Сауляк

Смотровая площадка возле Арки дружбы народов в Киеве не будет работать до 24 мая.

Её закроют из-за открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку. Об этом в Facebook пишет Антон Сауляк, генеральный директор Центрального парка культуры и отдыха в Киеве.

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В публикации он извинился за временные неудобства.

Ранее показывали фото строительства пешеходно-велосипедного моста с Крещатого парка до Владимирской горки. Киевские власти обещают открыть его ко Дню Киева, 26 мая.