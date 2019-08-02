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пятница, 02 августа 2019 22:28

В Киеве зафиксировали редкое атмосферное явление

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В Киеве наблюдали двойную радугу.

Фото опубликовал в Facebook Александр Чеканов, сообщает "Апостроф".

Радуги появились на столичном небе после ливня.

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В древности люди за радугой определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если в радуге преобладал красный цвет, значит нужно ожидать ветреных дней.

Автор: Facebook
  В столице видели двойную радугу
В столице видели двойную радугу

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.

Со второй половины августа в стране ожидается незначительное снижение температуры. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

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Дата
02
августа

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