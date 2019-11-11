В Киеве задерживаются троллейбусы и трамваи

Трамваи и троллейбусы в столице задерживаются. Фото: storage1b.censor.net

Трамваи №15,18, 14, 15 в Киеве задерживаются из-за скопления воды.

А столичные троллейбусы №24, 34, 47 по ул. Тимошенко - Г. Сталинграда в напр. Северной не ездят по техническим причинам, сообщает пресс-служба Киевпастранс.

"Задерживается движение трамваев №15,18 по ул. Дмитриевская - Полтавская в напр. Старовокзальной из-за скопления воды. На место вызвано ответственную службу города ... Задерживается движение трамваев №14,15", - написали в сообщении.

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8 ноября в Киеве во время рейса загорелся троллейбус с пассажирами. Водителю удалось потушить огонь.