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четверг, 27 мая 2021 19:15

В Киеве "задержали" бобра-нарушителя

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В Киеве &quot;задержали&quot; бобра-нарушителя
У животного на момент "задержание" был травмирован хвост. Фото: Михаил Сторожук

В Киеве на перекрестке ул. Газопроводной и Большой Окружной остановили четвероногого нарушителя.

Об этом в Facebook сообщил основатель службы спасения животных Михаил Сторожук.

"Бобер-нарушитель пытался перейти дорогу в неположенном месте. Остановленный неравнодушным гражданином на перекрестке. Задержан", - написал он.

В бобра поврежден хвост. Его отвезли в приют для животных.

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В Киеве на Виноградаре движение транспорта пришлось остановить из-за утку и утят, которые переходили дорогу. Регулировали движение семейству неравнодушные мужчины.

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Дата
27
мая

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

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