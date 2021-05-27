В Киеве "задержали" бобра-нарушителя

В Киеве на перекрестке ул. Газопроводной и Большой Окружной остановили четвероногого нарушителя.
Об этом в Facebook сообщил основатель службы спасения животных Михаил Сторожук.
"Бобер-нарушитель пытался перейти дорогу в неположенном месте. Остановленный неравнодушным гражданином на перекрестке. Задержан", - написал он.
В бобра поврежден хвост. Его отвезли в приют для животных.
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В Киеве на Виноградаре движение транспорта пришлось остановить из-за утку и утят, которые переходили дорогу. Регулировали движение семейству неравнодушные мужчины.
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