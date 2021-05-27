В Киеве "задержали" бобра-нарушителя

У животного на момент "задержание" был травмирован хвост. Фото: Михаил Сторожук

В Киеве на перекрестке ул. Газопроводной и Большой Окружной остановили четвероногого нарушителя.

Об этом в Facebook сообщил основатель службы спасения животных Михаил Сторожук.

"Бобер-нарушитель пытался перейти дорогу в неположенном месте. Остановленный неравнодушным гражданином на перекрестке. Задержан", - написал он.

В бобра поврежден хвост. Его отвезли в приют для животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окровавленный бобр приполз в человеческий двор

В Киеве на Виноградаре движение транспорта пришлось остановить из-за утку и утят, которые переходили дорогу. Регулировали движение семейству неравнодушные мужчины.