В Киеве ввели полный локдаун

С понедельника, 5 апреля, в Киеве вводят тотальный карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день. Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами", - отметил Кличко.
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Со следующей недели в Киеве:
- закрывают все школы и садики;
- заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку;
- общественный транспорт - наземный и метро - будет работать по спецпропускам, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
Кличко призвал руководителей учреждений и предприятий отправить сотрудников на удаленную работу. По возможности, предоставить отпуска.
С 20 марта в Киеве уже усилили меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Введены строгие ограничения должны были действовать 3 недели - до 9 апреля включительно.
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