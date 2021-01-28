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четверг, 28 января 2021 09:43

В Киеве ввели карантин из-за случая бешенства

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В Киеве ввели карантин из-за случая бешенства
В Киеве обнаружили случай бешенства. Фото: pixabay.com

В Соломенском районе столицы ввели карантин из-за случая бешенства у кошки.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева.

"Это касается территории, ограниченной сечением ул. Гарматной с ул. Борщаговской и Николая Голего, сечением ул. Вадима Гетьмана с Борщаговской и Николая Голего", - говорится в сообщении.

На заседании комиссии утвердили план мероприятий для предотвращения распространения бешенства. В частности решили запретить ярмарки в карантинной зоне и организовать проведение прививок животных против бешенства в зоне карантина и прилегающей к ней.

О дате и месте проведения прививок сообщат позже.

Карантин будет отменен через 2 месяца после последнего выявления заболевания бешенством на этой территории.

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В Дарницком районе столицы больной бешенством котенок покусал собаку. При попытке отогнать его, котенок набросились и на владелицу собаки.

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