В Киеве ввели карантин из-за случая бешенства

В Киеве обнаружили случай бешенства. Фото: pixabay.com

В Соломенском районе столицы ввели карантин из-за случая бешенства у кошки.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева.

"Это касается территории, ограниченной сечением ул. Гарматной с ул. Борщаговской и Николая Голего, сечением ул. Вадима Гетьмана с Борщаговской и Николая Голего", - говорится в сообщении.

На заседании комиссии утвердили план мероприятий для предотвращения распространения бешенства. В частности решили запретить ярмарки в карантинной зоне и организовать проведение прививок животных против бешенства в зоне карантина и прилегающей к ней.

О дате и месте проведения прививок сообщат позже.

Карантин будет отменен через 2 месяца после последнего выявления заболевания бешенством на этой территории.

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