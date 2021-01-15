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пятница, 15 января 2021 21:43

В Киеве временно уменьшили количество общественного транспорта

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В Киеве временно уменьшили количество общественного транспорта
Количество общественного транспорта уменьшили на 10%. Фото: Reuters

Киевпастранс на время локдауна уменьшил количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях на 10%.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом во время онлайн-брифинга, передает КГГА.

Количество транспорта уменьшили для ограничения передвижения и массового скопления людей.

"Поэтому я в очередной раз призываю жителей столицы пользоваться наземным общественным транспортом и метро только в случае необходимости. Отмечу, что пассажиропоток в транспорте несколько уменьшился. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни одного не приостановили", - заявил Кличко.

Наземный общественный транспорт дважды в день проходит дезинфекцию.

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"Столичный метрополитен работает в обычном режиме. Но пассажиропоток в нем от начала пандемии значительно уменьшился. С 1,5 млн до 900 тыс. пассажиров ежедневно. Также метрополитен продолжает усиленную дезинфекцию как вагонов поездов, так и станций", - заверил Кличко.

По состоянию на 15 января инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 896 больных. Вчера болезнь диагностировали у 794 человека. В общем подтвержденных случаев заболевания - 121 082.

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