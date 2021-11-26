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пятница, 26 ноября 2021 19:45

В Киеве возле торгового центра сел вертолет

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В Киеве возле торгового центра сел вертолет
Вертолетом перевозили больного человека. Фото: "Киев оперативный"

26 ноября на парковку ТРЦ Lavina Mall в Киеве сел вертолет.

Об этом написали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Ничего себе! Это что за вертолет такой сел на парковку ТРЦ LavinaMall? Так вообще можно?", "Пятница - пробки же!" – пишут под публикацией.

На вертолете осуществлялась авиаперевозка больного, сообщила полиция Киева.

"На линию 102 поступило сообщение, что в этом месте через 20 мин приземлится вертолет, который перевозит больного человека. Попросили содействия", - объяснили правоохранители.

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В полиции не объяснили, кому принадлежит вертолет и почему он приземлился именно здесь.

На Трухановом острове разбился вертолет главы правления ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Он находится в США, однако об аварии ему сообщили. По данным полиции и спасателей, на борту находились два человека 62 и 70 лет.

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