В Киеве возле многоэтажек бродило стадо коз

На обочине в Киеве паслось стадо коз. Фото: dtp.kiev.ua

В понедельник, 26 апреля, на ул. Анны Ахматовой в Киеве горожане заметили стадо коз.

Об этом сообщил в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Если не боитесь эвакуаторов, то бойтесь коз", - говорится в посте.

Рядом с улицей, где заметили коз, есть настоящая деревенская изба. Там хозяева держат домашних животных. Семья, которая там живет, годами отказывается от миллионов гривен, которые им предлагают за золотую столичную землю, пишет ТСН.

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