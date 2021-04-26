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понедельник, 26 апреля 2021 19:15

В Киеве возле многоэтажек бродило стадо коз

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В Киеве возле многоэтажек бродило стадо коз
На обочине в Киеве паслось стадо коз. Фото: dtp.kiev.ua
В понедельник, 26 апреля, на ул. Анны Ахматовой в Киеве горожане заметили стадо коз.

Об этом сообщил в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Если не боитесь эвакуаторов, то бойтесь коз", - говорится в посте.

Рядом с улицей, где заметили коз, есть настоящая деревенская изба. Там хозяева держат домашних животных. Семья, которая там живет, годами отказывается от миллионов гривен, которые им предлагают за золотую столичную землю, пишет ТСН.

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В Киеве возле многоэтажного дома выгуливали на поводке известную на всю страну домашнюю свинью Маргошу.

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Дата
26
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