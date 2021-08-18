В Киеве возле метро загорелись киоски

В Киеве загорелись несколько киосков возле станции метро "Святошин". Огонь охватил сразу несколько МАФов, а район окутал густой дым.

Инцидент произошел на проспекте Победы, сообщает "Киев оперативный".

На месте уже работают спасатели.

Автор: Скрин из видео Киев Оперативный

Информации о пострадавших и причинах возгорания, а также других подробностей пока нет.