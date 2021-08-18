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среда, 18 августа 2021 00:48

В Киеве возле метро загорелись киоски

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В Киеве загорелись несколько киосков возле станции метро "Святошин". Огонь охватил сразу несколько МАФов, а район окутал густой дым.

Инцидент произошел на проспекте Победы, сообщает "Киев оперативный".

На месте уже работают спасатели.

Автор: Скрин из видео Киев Оперативный
 

Информации о пострадавших и причинах возгорания, а также других подробностей пока нет.
Автор: Скрин из видео Киев Оперативный
 

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4 августа на Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар на складах.
Пожар возник на площади 2,5 кв. м в одноэтажном недейственна складском здании, размером 45 м на 12 м.
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