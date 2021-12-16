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четверг, 16 декабря 2021 16:34

В Киеве возле метро выстроились огромные танки
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Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В четверг, 16 декабря, возле станции метро Арсенальная в Киеве заметили большие надувные танки.

Соответствующими фото киевляне начали делиться в соцсетях.

"Сегодня на метро Арсенальная. Танки-дутики", – написала Лина Тесленко в Facebook.

Возле танков выстроились люди с плакатами, на которых написано: "Надул танки, а военные надули меня!" "Государство обворовывает ФОПов".

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Как выяснилось, организатором митинга был предприниматель. Он якобы победил в тендере "Прозоро" на поставку танков для воинской части.

Предприниматель рассказал, что воинская часть его обманула: сделала заказ у его фирмы, а затем отказалась от него.

"Заявку (на проведение митинга. – Gazeta.ua) подали еще в понедельник (13 декабря. – Gazeta.ua). В ней указано, что свою акцию протеста предприниматель проведет у здания Верховной Рады, но почему-то он оказался у станции метро Арсенальная" , – объяснили в КГГА "Сегодня".

В заявке указано, что количество ее участников – 15 человек. Используется звукоусилительная аппаратура и макеты боевой техники.

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских оккупантов на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.

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Дата
16
декабря

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