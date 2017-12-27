В Киеве воспитательница заклеивала рты детей скотчем

Воспитательница заклеивала малышам рот скотчем, чтобы они не разговаривали во время "тихого" часа. Фото: novinky.cz

В одном из столичных детсадов воспитательница заклеивала малышам рот скотчем, чтобы они не разговаривали во время "тихого" часа.

Об этом написала киевлянка Элеонора Яровая в сообществе "БАТЬКИ SOS" в Facebook.

"Поразила меня вчера история, которая случилась в детском саду, куда ходит сын моих родственников. Воспитательница ясельной группы проговорилась маме одного из детей, что заклеивала ее сыну рот скотчем, чтобы успокоился! А потом выясняются еще более шокирующие подробности: воспитательница регулярно заклеивает детям рот скотчем, а тех, кто не хочет спать, еще и приклеивает скотчем к кровати", - написала она.

Часть родителей пошли разбираться с заведующей.

"Воспитательница сначала отрицала все, потом призналась: "Ну да, Максиму рот заклеивала, но никого к постели не привязывала", - добавила Яровая.

После инцидента воспитательницу уволили.

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В Кривом Роге учитель хореографии местной школы заклеивал скотчем рты детям.