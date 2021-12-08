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среда, 08 декабря 2021 19:59

В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
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В Киеве по ул. Пасхалина владельцы незаконно установленных МАФов повредили спецтехнику и напали на демонтажников с оружием.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Фото: КГГА

Нападение произошло при благоустройстве территории возле Дарницкого вокзала.

"Во время работ на специалистов по демонтажу совершили нападение с холодным оружием, владельцы незаконных сооружений повредили колеса манипулятора", – рассказал Ткаченко.

Добавил, что сегодня коммунальщикам удалось убрать в общей сложности 12 торговых контейнеров, временных сооружений и объектов передвижной торговли.

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Отдельные объекты торговли, размещенные без разрешительных документов, убирали сами собственники, отметил чиновник.

"Специалисты действуют исключительно в рамках закона. Виновные в нападении должны понести уголовную ответственность. Кроме незаконного размещения и засорения территории вокруг, в некоторых точках осуществлялась продажа алкоголя на разлив. Четыре демонтажных бригад на локациях работали с самого утра. Привлекли четыре манипулятора, тягачи-платформ и кран", – сообщил исполняющий обязанности директора Киевблагоустройства Николай Бойко.

Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская в Киеве, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.

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