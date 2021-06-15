В Киеве внедорожник ушел под асфальт

В Киеве в одном из дворов на ул. Антонова, 4-А внедорожник Toyota провалился под асфальт.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.
"По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в посте.
В КГГА уточнили, что происшествие произошло еще 26 мая, пишет Obozrevatel.
На фото видно, что джип полностью провалился одним колесом в большую яму и застрял.
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Подобное событие произошло и на ул. Ильинской в Киеве. Авто Mersedes провалилось в расщелину в асфальте, образовавшейся после ливня.
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