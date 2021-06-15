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вторник, 15 июня 2021 10:32

В Киеве внедорожник ушел под асфальт

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В Киеве внедорожник ушел под асфальт
Яма образовалась прямо посреди дороги. Фото: Kyiv NEWS

В Киеве в одном из дворов на ул. Антонова, 4-А внедорожник Toyota провалился под асфальт.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в посте.

В КГГА уточнили, что происшествие произошло еще 26 мая, пишет Obozrevatel.

На фото видно, что джип полностью провалился одним колесом в большую яму и застрял.

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Подобное событие произошло и на ул. Ильинской в Киеве. Авто Mersedes провалилось в расщелину в асфальте, образовавшейся после ливня.

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