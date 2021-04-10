В Киеве вчера зафиксировали наибольше сметрей от Covid-19 за все время пандемии

10 апреля в Киеве обнаружили 1605 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 10 апреля в Киеве обнаружили 1605 новых случаев коронавируса. Это на 259 меньше, чем 9 апреля.

Однако от болезни умерла 51 человек, что является антирекордом за все время пандемии. Еще 688 человек выздоровели, передают в СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 110137 человек умерли 3848.

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В Киевской области зафиксовалы 105 585 случаев Covid-19 (1133 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 83 025 человек (586 за сутки), умерли 1876 человек (29 за сутки).

Киев от 5 апреля ввел строгие карантинные ограничения из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. В столице закрыли школы и садики, транспорт работает по спецпропускам, а горожан по возможности отправили на дистанционную работу или в отпуск.