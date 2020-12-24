В Киеве увековечили двух выдающихся украинцев

В Киеве, на ул. Грушевского, 4, открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному. В открытии приняли участие сын Стуса Дмитрий, семья, руководство города и общественность.

Памятный знак установили на фасаде Национальной академии наук Украины, сообщила пресс-служба КГГА.

Автор: КГГА Мемориальная доска Василию Стусу и Ивану Светличному

"Имею честь сегодня открыть мемориальную доску этим великим людям. Василий Стус и Иван Светличный - выдающиеся фигуры, украинцы с большой буквы. Они много пережили за свою гражданскую позицию", - сказал Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия.

Светличный и Стус похоронены на Байковом кладбище. Их могилы расположены неподалеку. Похоронили Ивана Светличного в подаренной Стусом вышиванке.

Автор: КГГА

Мемориал установили на средства КГГА и при поддержке мэра города Виталия Кличко.

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В столице открыли мемориальную доску защитнику Украины Вячеславу Куцмаю, погибшему в бою с врагами 21 мая 2018 года.