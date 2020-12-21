В Киеве угрожают закрывать новогодние локации

На новогодних локациях не соблюдаются карантин. Фото: "Главком"

Сотрудников Госпродпотребслужбы столицы возмутили толпы людей на новогодних локациях в Киеве.

Они намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, сообщил "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", - сказал он.

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Это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.

Голосеевским районом столицы курсирует праздничное маршрутное такси, которое дарит жителям поздравления, а также новогодне-рождественские мелодии. Об этом сообщило Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия Голосеевской РГА.