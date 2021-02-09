В Киеве травмировалось шокирующие количество людей

В Киеве из-за гололеда за день травмировались около 240 человек. Фото: "РБК-Украина"

В Киеве 8 февраля из-за гололеда травмировались 239 человек.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Из-за гололеда травмировались 239 человек, из них 25 детей", - сказала Вишневская в комментарии для УНН.

В течение выходных, 6-7 февраля, в Киеве из-за гололеда травмировались 112 человек.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 2-й день подряд. В течение ночи в столице работали 459 единиц спецтехники и 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборке. Магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Мэр Киева Виталий Кличко призвал не выезжать сегодня в город частным транспортом, а воспользоваться общественным. Рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома на дистанционном обучении.