В Киеве существенно увеличилось количество заболевших коронавирусом

Количество больных в Киеве существенно возросло. Фото: "Укринформ"

По состоянию на утро 28 июля в Киеве 110 тестов на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Это на 40 человек больше, чем за прошлые сутки.

Об этом свидетельствуют данные из мониторинговой таблицы аппарата РНБО.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 65 тыс.

На сегодня в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за время пандемии. В Киевской области - 3590.



По информации Виталия Кличко заболели:

- 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет

- 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет

- 2 девочки - 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.



"В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. Но в Дарницком районе - 12 случаев", - сообщил Кличко.



С начала эпидемии в Киеве выздоровели 2829 человек, 130 умерли.

Во вторник, 28 июля, материковый Китай сообщил о 68 новых случаях активной формы Covid-19, а также об еще 34 пациентах с бессимптомным течением заболевания.





