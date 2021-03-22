В Киеве строят новый пешеходный мост-волну

На Оболони начали активные работы по сооружению нового моста-волны. Фото: kyiv.depo.ua

В Киеве на Оболони продолжили создание нового моста-волны длиной 164 м. Его строительство начали еще в конце 2020 года.

Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк "Наталка" с Оболонским островом, сообщает OBOZREVATEL.

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Строительство пешеходного моста не прекращается даже в выходные. К месту работ уже подвезли большое количество специальной техники: краны, буровые машины, самосвалы.

Мост планируют построить на 4 опорах, а ширина составит 4 м. Кроме того, для безопасности отдыхающих здесь обустроят камеры видеонаблюдения. Также по ночам "волна" будет оригинально подсвечиваться.

В 2021 году завершится строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве. На мосту необходимо закончить работы по освещению и съезды на левом берегу Днепра.