В Киеве стреляли по скоростному трамваю

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: Facebook.

Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. Случаем уже занимаются правоохранители", - говорится в сообщении гендиректора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко в Facebook.

По словам Левченко, пострадал новый трамвай. Других деталей он не сообщил, но опубликовал фото поврежденного стекла.

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С 1 ноября на семи улицах Киева будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 км в час.