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суббота, 21 сентября 2019 12:38

В Киеве спасатели перекрыли Крещатик: что происходит

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В Киеве спасатели перекрыли Крещатик: что происходит
В Киеве из-за Дня спасателя перекрыли Крещатик. Фото: Prm

В Киеве в связи с празднованием Дня спасателя перекрыли для транспорта центральную улицу Крещатик.

Запрет на движение будет действовать с 22:00 20 числа в 23:00 22 сентября. В это время на Крещатике будут проводить соревнования Сильнейший пожарный-спасатель Украины Киев-2019. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышение психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

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Ранее празднования Дня спасателя прошло в Белой Церкви. Организовали областные мероприятия на нескольких локация: в парке Славы и на Торговой площади.

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