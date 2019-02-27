В Киеве создадут ландшафтный заказник

В столице хотят создать ландшафтный заказник "Осокорковские луга". ФОТО: Киевская команда

В столице хотят создать ландшафтный заказник "Осокорковские луга" площадью 148 га.

Он расположится южнее озера Тяглое и улицы Коллекторной в Дарницком районе. "Территория проектируемого заказника расположена вдоль Днепровского экологического коридора, богатого растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Этот участок - земли коммунальной собственности столицы", - рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко на сайте горсовета.

Решение о создании заказника поддержали депутаты на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства. Документ должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

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В январе Киевсовет разорвал договор аренды с застройщиком ООО "Контактбудсервис", которое хотело построить более 40 25-этажек Осокорках.