В Киеве совершено нападение на цыган - волонтеры

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 558
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1143
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 792
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1656
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1458
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3483
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4788
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Фото
Все фото
5
6
17
9
4
Зарплата меньше, чем до эпидемии: столичные медики отказываются работать
Зарплата меньше, чем до эпидемии: столичные медики отказываются работать
Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы
Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы
На Троещине строят уникальный парк: будет амфитеатр и велодорожки
На Троещине строят уникальный парк: будет амфитеатр и велодорожки
Видео
Все видео
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом
С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом
Опасные развлечения: женщина сломала фонтан
Опасные развлечения: женщина сломала фонтан
Кличко показал, как сам себя постриг на карантине
Кличко показал, как сам себя постриг на карантине
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3249
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2349
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 378
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
воскресенье, 03 мая 2020 02:17

В Киеве совершено нападение на цыган - волонтеры

  Комментировать
В Киеве совершено нападение на цыган - волонтеры
Совершено нападение на цыган. Фото: Первый

В Голосеевском районе столицы сожгли палатку цыган. Самих же представителей цыганской общины избили.

Ромы позже сообщили волонтерам, что в их палатки ворвались мужчины, распыляя слезоточивый газ, сообщает представитель "Общины святого Эгидия" Вита Зиневич.

"Они выскочили из палатки. Анжела (которой не более 25 лет) рассказала, что ее мужа начали бить доской от забора. Когда она попыталась сказать нападающим, что беременна, те начали ругаться и говорить, что таких как она нужно насиловать", - сообщила Зиневич.

В палатке сгорели документы и телефоны. Ромы же смогли спасти совсем мало вещей. Сейчас пострадавшие переехали на другую локацию.

Они также утверждают, что полиция не брала у них показаний и не составляла протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К каким национальностям украинцы относятся хуже всего

Ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей цыганской национальности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве совершено нападение на цыган - волонтеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 14004
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 11655
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 10728
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 9882
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 4977
Новости Киева
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
 Просмотров: 441
В Киевской области заработали рынки
В Киевской области заработали рынки Просмотров: 126
С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом
С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом
 Просмотров: 756
В столице такси въехало в остановку
В столице такси въехало в остановку Просмотров: 243
Еще в одном храме в Киеве нашли Covid-19, почти 1,5 тыс. человек инфицированы
Еще в одном храме в Киеве нашли Covid-19, почти 1,5 тыс. человек инфицированы Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
4
Куликово поле: задержали двух провокаторов
Голосов: 5975
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua