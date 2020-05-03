В Киеве совершено нападение на цыган - волонтеры

Совершено нападение на цыган. Фото: Первый

В Голосеевском районе столицы сожгли палатку цыган. Самих же представителей цыганской общины избили.

Ромы позже сообщили волонтерам, что в их палатки ворвались мужчины, распыляя слезоточивый газ, сообщает представитель "Общины святого Эгидия" Вита Зиневич.

"Они выскочили из палатки. Анжела (которой не более 25 лет) рассказала, что ее мужа начали бить доской от забора. Когда она попыталась сказать нападающим, что беременна, те начали ругаться и говорить, что таких как она нужно насиловать", - сообщила Зиневич.

В палатке сгорели документы и телефоны. Ромы же смогли спасти совсем мало вещей. Сейчас пострадавшие переехали на другую локацию.

Они также утверждают, что полиция не брала у них показаний и не составляла протокол.

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Ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей цыганской национальности.