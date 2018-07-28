В Киеве сотрудник "Эпицентр" побил покупателя

Продавец "Эпицентра" побил человека. Фото: Корреспондент

В субботу, 28 июля, сотрудник гипермаркета "Эпицентр" избил посетителя. Как рассказал 34-летний пострадавший, вместо ответа на вопрос он получил удары по голове и в живот.

Инцидент произошел в гипермаркете "Эпицентр" по адресу улица Вискозная, 4, сообщает Информатор.

Пострадавший покупатель Максим Дыбенко рассказал, что в свой выходной он с сыном поехал за покупками в "Эпицентр". Не найдя нужную ему строительную смесь, он обратился к стоящим рядом четырем сотрудникам с вопросом, где находится бесцветная грунтовка. По словам пострадавшего, даже после нескольких повторений просьбы, он получил только игнор. Он утверждает, что не оскорблял сотрудников гипермаркета. "Потом я получил удар кулаком по голове и коленом в область живота. Никак не защищался, так как это было неожиданно и я согнулся от боли", — говорит Дыбенко.

После этого пострадавший вызвал полицию. Прибывшие правоохранители взяли показания у нападавшего сотрудника "Эпицентра", у администратора и приняла заявление у Максима. "Полицейские даже не захотели опросить свидетеля (девушку-консультанта с соседнего отдела), которая все видела", — возмущается парень.

Как заявил Дыбенко, на просьбы показать видео с камер наблюдения ему отказали, а позже и вообще сказали, что у серверов и камер какие-то неполадки, и предоставить записи они не могут.

После того как Максим опубликовал на своей странице в Facebook видео, где он рассказывает об инциденте, начался настоящий ажиотаж. Пост прокомментировала и пресс-служба "Эпицентра". Представитель гипермаркета попросил контакты потерпевшего и пообещал, что инициируют внутреннее расследование произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды

Ранее, в Киеве произошла массовая драка между полицией и представителями "Национального корпуса".