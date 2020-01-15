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среда, 15 января 2020 17:42

В Киеве снова прорвало теплотрассу
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В Киеве снова прорвало теплотрассу. На этот раз на улице Светлицкого, что на Виноградаре.

Повреждена труба с горячей водой у одной из многоэтажек, сообщается на странице в Facebook сообщества "Виноградарь".

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Всю улицу затянуло паром. На месте уже работают аварийные бригады.

В Киеве на улице Светлицкого прорвало трубу
Фото: facebook.com/groups/wenik
В Киеве на улице Светлицкого прорвало трубу
В Киеве на улице Светлицкого прорвало трубу

В Киеве в ночь на 15 января на ул. Семьи Издиковских, недалеко от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой. Вместе с проспектом залило также Донецкий переулок и ул. Донецкую, а густой пар заполнил дворы.

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  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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