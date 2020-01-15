В Киеве снова прорвало теплотрассу. На этот раз на улице Светлицкого, что на Виноградаре.

Повреждена труба с горячей водой у одной из многоэтажек, сообщается на странице в Facebook сообщества "Виноградарь".

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Всю улицу затянуло паром. На месте уже работают аварийные бригады.

Фото: facebook.com/groups/wenik

В Киеве в ночь на 15 января на ул. Семьи Издиковских, недалеко от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой. Вместе с проспектом залило также Донецкий переулок и ул. Донецкую, а густой пар заполнил дворы.