В Киеве снова прорвало теплотрассу. На этот раз на улице Светлицкого, что на Виноградаре.
Повреждена труба с горячей водой у одной из многоэтажек, сообщается на странице в Facebook сообщества "Виноградарь".
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Всю улицу затянуло паром. На месте уже работают аварийные бригады.
В Киеве в ночь на 15 января на ул. Семьи Издиковских, недалеко от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой. Вместе с проспектом залило также Донецкий переулок и ул. Донецкую, а густой пар заполнил дворы.
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