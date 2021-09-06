В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой

В сквере Киева на ул. Маршала Якубовского, 8 снесли памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Алина Михайлова в Facebook.

Автор: Alina Mykhailova В столице снесли памятник в честь дружбы с Москвой

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - написала Михайлова.

Добавила, что любое сооружение, прославляющее государство-оккупант и воспевающее с ним дружбу, это плевок в душу тысяч погибших украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район еще назывался Московским. В 2015-м активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В 2019 году киевляне подали петицию с требованием убрать памятник, но она не набрала необходимого количества голосов. В июле этого года Киевсовет со скандалом принял решение о демонтаже монумента.