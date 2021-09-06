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понедельник, 06 сентября 2021 09:29

В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой

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В сквере Киева на ул. Маршала Якубовского, 8 снесли памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Алина Михайлова в Facebook.

Автор: Alina Mykhailova
  В столице снесли памятник в честь дружбы с Москвой
В столице снесли памятник в честь дружбы с Москвой

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - написала Михайлова.

Добавила, что любое сооружение, прославляющее государство-оккупант и воспевающее с ним дружбу, это плевок в душу тысяч погибших украинцев.

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Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район еще назывался Московским. В 2015-м активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В 2019 году киевляне подали петицию с требованием убрать памятник, но она не набрала необходимого количества голосов.

В июле этого года Киевсовет со скандалом принял решение о демонтаже монумента.

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Дата
06
сентября

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