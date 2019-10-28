В Киеве сегодня чествуют жертвенность украинцев во Второй мировой войне

В столице отметят годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Фото: ua.news

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября.

Этот день установили указом президента в 2009-м для всенародного чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне, сообщает сайт КГГА.

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В столице отметят 75-ю годовщину изгнания нацистов из Украины и 76-ю годовщину изгнания нацистов из Киева. Мероприятия пройдут во всех районах города.

28 октября и 6 ноября в парке Вечной славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

До 14 ноября проведут книжно-иллюстрированную выставку "Хроника Второй мировой: оккупация и освобождение Киева" в публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых.

Объединение "Движение сопротивления капитуляции" призывает украинцев в День достоинства и свободы, 21 ноября, прийти на виче, которое состоится на майдане Независимости в Киеве.