В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирус

Автор: Виталий Кличко Заболели также 20 медиков

По состоянию на 14 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 605 человек. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Вчера болезнь диагностировали у 1125 больных. В общем подтвержденных случаев заболевания - 91 743.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 87 человек. Всего коронавирус преодолели 28 904 жителей Киева. Умерли 13 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1597 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года;

- 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

- 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 278, в Днепровском - 138 и в Подольском районе - 45 случаев.

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В столичных больницах находятся 2083 Covid-больных, из них 16 детей. Еще 418 пациентов - с подозрением на заболевание, среди них - 4 ребенка.

"В тяжелом состоянии 1324 пациента. На кроватях интенсивной реанимации находятся 239 больных. 34 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1477 больных", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 6451 нового больного коронавирусом. Из них детей - 355, медработников - 215. По состоянию на утро 14 декабря имеем 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.