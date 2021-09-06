В Киеве разрушили витражи знаменитой художницы

В Киеве уничтожили витражи в доме культуры завода "Электронмаш". Их создала ученица художницы Татьяны Яблонской Елена Гнедаш.

Об этом сообщила краевед Юлия Мельник в Facebook.

Фото: Юлия Мельник, Instagram-страница back_in_u.s.s.r

"Витражей в доме культуры "Электронмаш" уже не существует. А во дворе там можно найти достаточно кусков цветного стекла, чтобы не осталось никакой надежды, что их куда-то забрали", - написала Мельник.

Активисты неоднократно обращались в Минкульт и Украинский институт нацпамяти, но спасти произведение искусства не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?

О разрушениях упомянутых витражей рассказывали еще в мае этого года. Тогда они были в хорошем состоянии, хотя замечали и разбиты фрагменты искусства. Они требовали незначительной реставрации, рассказывала активистка Мила Секерина. Витражи можно было монтировать в другую оконную раму, чтобы сохранить. В КГГА проблему проигнорировали, заявляла активистка.