В Киеве разрешили продавать запрещенные продукты

В столице разрешили продавать на ярмарках молоко, сыр, рыбу, мясо. Фото: "Вечерний Киев"

Сняли запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках Киева. Он действовал с 26 июня.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отныне молочную продукцию, рыбу, мясо-колбасные и кондитерские изделия с кремом можно продавать, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемических требований.

"Среднесуточная температура снизилась, поэтому официальный запрет на торговлю продуктами с коротким сроком годности, действовавшей в период жары, снят", - сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

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Сезонные и ярмарки выходного дня действуют в 10 районах столицы. Сезонные проводят обычно по 73 адресам в будни, а 24 ярмарки - в выходные дни. На них реализуют только продовольственные продукты.