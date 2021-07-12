В Киеве расцвел символ города: волшебные фото

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвел декоративный каштан.

Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.

"Самое время полюбоваться цветением каштана мелкоцветного - Aesculus parviflora Walt. Этот вид цветет значительно позже весенних родственников и также декоративный", - говорится в сообщении.

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В ботаническом саду цветут и розы. Распустились они разных цветов. На кадрах можно увидеть белые, красные и розовые цветы.