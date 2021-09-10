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пятница, 10 сентября 2021 15:36

В Киеве проведут очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли

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17 сентября в гостинице InterСont inental Kyiv состоится очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли. На этот раз Национальной экспертно-строительный альянс Украины проводит его совместно с Ассоциацией "Экспертные организации Украины".

По словам президента НЭСАУ Виктора Лещинского, на мероприятие приглашают представителей экспертных, проектных и строительных организаций, органов исполнительной власти, профильных общественных объединений, депутатов:

"Такие мероприятия очень важны. Высший совет экспертов стройотрасли пытается объединиться для улучшения качества работы экспертизы, экономии бюджетных средств и улучшения самого качества строительства. Экспертная среда должна стать мощным рупором для того, чтобы страна и заказчик получали качественный продукт".

  Президент НЭСАУ Виктор Лещинский
Президент НЭСАУ Виктор Лещинский

Руководитель Ассоциации "Экспертные организации Украины" Сергей Кузьмин также отмечает, что такого масштаба мероприятия проводить в экспертном кругу крайне важно, чтобы поднимать на них актуальные вопросы и искать пути их решения для развития и улучшения всех процессов в градостроительстве:

"Да, профессиональная организация экспертирования проектно-сметной документации, как заключительной стадии проектирования объектов строительства, выступает одним из главных рычагов существенного уменьшения коррупционных рисков при дальнейшем взаимодействии застройщика с органами государственного архитектурно-строительного контроля в нашей стране. Это непосредственно влияет на всю строительную отрасль и тот продукт, который мы получаем как потребители. На этом будем акцентировать внимание на нашем мероприятии".

  Руководитель Ассоциации "Экспертные организации Украины" Сергей Кузьмин
Руководитель Ассоциации "Экспертные организации Украины" Сергей Кузьмин

Обсуждать будут следующие вопросы:

- E-construction: актуальные вопросы и необходимость ее совершенствования. Внедрение, эксплуатация и направления усовершенствования;
- ГАСИ-ДИАМ: основные аспекты взаимодействия с экспертными организациями. Изменения хорошие и разные, будет ли результат?;
- изменения в порядке аттестации исполнителей работ (услуг);
- аудит безопасности дорог: урегулирование сейчас и сегодня;
- приведение положений действующего "Порядка проведения экспертизы градостроительной документации" в соответствие с требованиями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель".

Организаторы отмечают, что возможны изменения в повестке дня в соответствии с предложениями. Участие в мероприятии для представителей целевых групп бесплатно.

Кстати, на заседание ждут народных депутатов из профильного Комитета ВРУ, представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров Украины, Минрегиона и Минцифры.

Начало мероприятия: 11.00. Регистрация: 10.30. Контактный телефон: 044 357 44 00.

Автор: Юрий Иванов
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Дата
10
сентября

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