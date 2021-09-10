В Киеве проведут очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли

17 сентября в гостинице InterСont inental Kyiv состоится очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли. На этот раз Национальной экспертно-строительный альянс Украины проводит его совместно с Ассоциацией "Экспертные организации Украины".

По словам президента НЭСАУ Виктора Лещинского, на мероприятие приглашают представителей экспертных, проектных и строительных организаций, органов исполнительной власти, профильных общественных объединений, депутатов:

"Такие мероприятия очень важны. Высший совет экспертов стройотрасли пытается объединиться для улучшения качества работы экспертизы, экономии бюджетных средств и улучшения самого качества строительства. Экспертная среда должна стать мощным рупором для того, чтобы страна и заказчик получали качественный продукт".

Президент НЭСАУ Виктор Лещинский

Руководитель Ассоциации "Экспертные организации Украины" Сергей Кузьмин также отмечает, что такого масштаба мероприятия проводить в экспертном кругу крайне важно, чтобы поднимать на них актуальные вопросы и искать пути их решения для развития и улучшения всех процессов в градостроительстве:

"Да, профессиональная организация экспертирования проектно-сметной документации, как заключительной стадии проектирования объектов строительства, выступает одним из главных рычагов существенного уменьшения коррупционных рисков при дальнейшем взаимодействии застройщика с органами государственного архитектурно-строительного контроля в нашей стране. Это непосредственно влияет на всю строительную отрасль и тот продукт, который мы получаем как потребители. На этом будем акцентировать внимание на нашем мероприятии".

Руководитель Ассоциации "Экспертные организации Украины" Сергей Кузьмин

Обсуждать будут следующие вопросы:

- E-construction: актуальные вопросы и необходимость ее совершенствования. Внедрение, эксплуатация и направления усовершенствования;

- ГАСИ-ДИАМ: основные аспекты взаимодействия с экспертными организациями. Изменения хорошие и разные, будет ли результат?;

- изменения в порядке аттестации исполнителей работ (услуг);

- аудит безопасности дорог: урегулирование сейчас и сегодня;

- приведение положений действующего "Порядка проведения экспертизы градостроительной документации" в соответствие с требованиями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель".

Организаторы отмечают, что возможны изменения в повестке дня в соответствии с предложениями. Участие в мероприятии для представителей целевых групп бесплатно.

Кстати, на заседание ждут народных депутатов из профильного Комитета ВРУ, представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров Украины, Минрегиона и Минцифры.

Начало мероприятия: 11.00. Регистрация: 10.30. Контактный телефон: 044 357 44 00.