В Киеве прошла масштабная акция с участием С14

В Киеве состоялась акция за освобождение политзаключенных.

Присутствовали представители нескольких общественных организаций, многие активисты С14, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун и советник министра информационной политики Владимир Жемчугов, пишет Укринформ.

Митингующие выкрикивали лозунги "Свободу Сенцову", Free Edem Bekirov "и держали плакаты с именами пленных.

Фото: Анатолий Сирык Укринформ

Возле памятника Тарасу Шевченко люди выстроились в колонну и отправились маршем в офис Международного комитета Красного Креста.

Брат политзаключенного Евгения Панова, Игорь Котелянец обратил внимание, что до сих пор не создан орган по координации вопросов освобождения политзаключенных и определения их статуса.

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"Я призываю нынешнюю власть привлекать народ, общественных деятелей и общественное мнение для увеличения спектра нажима на российскую власть, оккупационную администрацию, использовать все возможные инструменты для освобождения наших граждан", - отметил Жемчугов

Активисты требовали увеличить давление на Россию для освобождения членов их семей.

Ульяна Супрун также выразила свое недовольство бездействием Красного Креста.

"Все наши запросы остаются или без ответа, или с отказом. Я думаю, что мы, как украинцы, должны требовать за те средства, которые мы, как государство, даем в Международный Красный Крест, и те демократические страны, которые поддерживают Украину и требуют освобождения наших военнопленных, должны требовать от Красного Креста, дать доступ к нашим военнопленным ", - сказала Супрун.

Также напомнили историю нацгвардейца Виталия Маркива, которого судят в Италии якобы за убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.

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