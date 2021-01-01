В Киеве проходит шествие в честь Бандеры

В Киеве проходит ежегодная факельное шествие националистов в честь дня рождения Степана Бандеры.
Марш начался в парке Тараса Шевченко. Колонна направляется к площади Независимости. Об этом сообщает Корреспондент.
Организаторами марша выступает Правый сектор, Свобода, Нацкорпус и другие националистические организации.
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Отмечается, что в марше принимают участие несколько сотен человек.
В связи с проведением шествия полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре города.
Взрывотехники и кинологи сопровождают колонну по маршруту движения.
В Минске и других городах Беларуси прошли задержания на Неанонсированные воскресном марше. К вечеру известны имена 23 задержанных.
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