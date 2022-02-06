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воскресенье, 06 февраля 2022 15:30

В Киеве проходит Международный марш единства за Украину
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В Киеве проходит Международный марш единства за Украину.

Его организаторами являются иностранцы, живущие в Украине. Они решили поддержать украинцев на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

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Участники марша призвали всех иностранцев выходить с флагами своих стран, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

В Киеве проходит Международный марш единства за Украину. Фото: Сергей Старостенко
В Киеве проходит Международный марш единства за Украину. Фото: Сергей Старостенко
В Киеве проходит Международный марш единства за Украину. Фото: Сергей Старостенко
В Киеве проходит Международный марш единства за Украину. Фото: Сергей Старостенко
В Киеве проходит Международный марш единства за Украину. Фото: Сергей Старостенко

6 февраля несколько десятков представителей украинской общины вышли в Брюсселе на акцию против агрессии России.

Они собрались возле Европарламента, чтобы акцию увидело как можно больше европейских политиков. Демонстранты призвали Евросоюз поспособствовать мирному разрешению конфликта.

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Дата
06
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