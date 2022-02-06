В Киеве проходит Международный марш единства за Украину.

Его организаторами являются иностранцы, живущие в Украине. Они решили поддержать украинцев на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео

Участники марша призвали всех иностранцев выходить с флагами своих стран, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

6 февраля несколько десятков представителей украинской общины вышли в Брюсселе на акцию против агрессии России. Они собрались возле Европарламента, чтобы акцию увидело как можно больше европейских политиков. Демонстранты призвали Евросоюз поспособствовать мирному разрешению конфликта.