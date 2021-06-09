В Киеве появится новый мост: соединит остров Оболонский с улицей

Городская власть запланировала второй мост в дополнение к пешеходному. Фото: "Информатор"

В Киеве возведут мостовой переход, который должен соединить ул. Приречную с Оболонским островом.

Проект строительства моста утвердила Оболонская райгосадминистрация 3 июня, пишет Lb.ua.

Стоимость 60-метрового сооружения оценили в 2,64 млн грн. Его планируют построить за четыре месяца.

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Оболонский остров отделяет залив Оболонь от основного русла Днепра. С северной стороны он отделен узким проливом. Там и построят новый мост.

В КГГА отметили, что Оболонский остров станет новой зоной отдыха. Там хотят оборудовать пешеходные дорожки, пляжи, детские и спортивные площадки, современное освещение. Также собираются построить причал для судов и лодок.

Напомним, с южной стороны Оболонского острова строят мост-волну. Новый переход в форме волн соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский. Пешеходный мост будет инклюзивным - маломобильные группы населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. В результате сформируется туристический маршрут вокруг залива, объединив набережную, парк Наталья и новый пляж на острове.