В Киеве появилась новая набережная с искусственным островом

В Киеве на Никольской слободке обустроили новую набережную на берегу Русановской протоки.

Она расположена рядом с коммунальным пляжем "Радуга", капитально обновленным несколько лет назад, пишет Obozrevatel.

Фото: Оbozrevatel

Отмечается, локацию для отдыха создает частный застройщик. Здесь уже проложили пешеходные дорожки, а также построили набережную.

Среди Русановской протоки намыли искусственный остров. На нем пока есть только флаг Украины.

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В Шевченковском районе столицы возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.