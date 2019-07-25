В Киеве построят гигантский приют для животных

В Киеве появится приют для животных. Фото: Сегодня

В Киеве появится огромный центр защиты животных.

На площадке Prozorro коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины" объявила тендер на строительство комплекса стоимостью 152,5 млн. грн, передает UBR.

Победитель аукциона, который состоится 27 сентября 2019 года, должен будет до конца 2022 года соорудить на улице Автопарковой в Дарницком районе (неподалеку от станции метро "Бориспольская") комплекс зданий и сооружений общей площадью 10,8 тыс. кв.м.

Комплекс будет включать: ветеринарную клинику (4,9 тыс. кв.м), карантинный блок с гаражами (1,56 тыс. кв.м), отель для собак и котов (1,5 тыс. кв.м), приют для котов (584 кв.м), вольеры для собак (2,1 тыс. кв.м), а также трансформаторную подстанцию и газовую котельную.

Ожидается, что в будущем на объекте будут трудиться около 130 штатных сотрудников и еще около 30 волонтеров.

Финансировать строительство собираются полностью из городского бюджета. Только в нынешнем году на проект выделяют 9,2 млн грн. Остальные затраты растянут еще на 3 года (в 2020-м – 67 млн грн, 2021 – 55 млн грн, 2022 – 21,2 млн грн).

При этом в первую очередь собираются строить ветклинику и хозпостройки. Затем возведут отель, и только потом – приют и вольеры для бездомных животных. Проектный срок эксплуатации объекта, согласно тендерной документации, – 100 лет.

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Ранее сообщалось, что благотворительный фонд FOUR PAWS International будет стерилизовать бездомных животных в Белой Церкви.