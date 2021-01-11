В Киеве пообещали запустить новые электронные сервисы

Киевлянам обещают новые электронные сервисы. Фото: Reuters

Киевляне вскоре смогут оплачивать штрафы и услуги детских садов через новое мобильное приложение "Київ Цифровий".

Об этом говорится в сообщении на странице "Картка Київ Цифровий".

Разработкой и поддержкой приложения занимается киевское коммунальное предприятие ГИВЦ.

Киевлянам также обещают ввести возможность голосования за Общественный бюджет Киева, а также быструю и легкую оплату штрафов за неправильную парковку или превышение скорости.

В перспективе также возможность записи в ЦНАП и оплата услуг детских садов.

Пока в приложении "Київ Цифровий" можно пополнять со смартфонов транспортную карту Kyiv Smart Card, покупать QR-билеты, платить за парковку и забирать эвакуированную машину без очереди.

Презентацию с планами развития приложении и сроками выполнения в ГИВЦ обещают провести в ближайшее время.

Замена старого приложении Kyiv Smart City, работой которого были недовольны многие киевляне, состоялась 5 января 2021 года.

Пользователи получили сообщение, что все сервисы, в том числе электронный билет, переносятся в новое приложение, "Київ Цифровий".

В ГИВЦ объяснили, что мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на "Київ Цифровий", потому что 1-е принадлежит общественной организации, а не городу.

К тому же договор, по которому использовали приложение, закончится 31 декабря 2020-го. Город решил его не продлевать, а развивать электронные услуги собственными силами.

Дополнительные средства на разработку из городского бюджета не выделялись, уверяет заместитель директора КП ГИВЦ Евгений Коробенко.